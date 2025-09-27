Подросток улетел в кювет на машине и погиб в Иркутской области

ДТП с участием пяти подростков произошло на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области, один из них погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Предварительно, в ночь на субботу на трассе Р-255 «Сибирь» 16-летний подросток за рулем Honda Fit с четырьмя пассажирами (15-летний мальчик и три девочки в возрасте от 13 до 16 лет) ехал из поселка Железнодорожник. Перед въездом в Тельму он попал в колею, авто улетело в кювет и перевернулось.

В результате ДТП пострадавшего водителя доставили в больницу, но он скончался от полученных травм. Пассажирам иномарки оказали медпомощь, их здоровью ничего не угрожает.

