сегодня в 17:28

Юноша на питбайке сбил женщину на переходе в Сергиевом Посаде и скрылся

На Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде юноша-питбайкер сбил на пешеходном переходе 38-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

ДТП произошло вечером 22 сентября. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Питбайкер ее сбил и затем скрылся с места происшествия. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована.

Полицейские установили и задержали юношу. Злоумышленником оказался 16-летний местный житель. Силовики выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее подростки-питбайкеры на полном ходу сбили девушку на переходе в Раменском. Девушку доставили в больницу.

