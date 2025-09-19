Подростки-питбайкеры на полном ходу сбили девушку на переходе в Раменском

На улице Дергаевской в Раменском юные питбайкеры жестко сбили 16-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщает 112 .

На кадрах видеорегистратора очевидцев показано, что подростки неслись по дороге в оживленном потоке автомобилей.

Один был за рублем, а владелец питбайка — на заднем сиденье. Парнями теперь будет заниматься полиция.

Пострадавшая находится на лечении в клинике Рошаля. У девушки диагностировали тяжелое сотрясение мозга. В больнице она пробудет не менее 5 дней.

Ранее полицейские в Жуковском и Раменском округе установили личности подростков, устраивающих опасные заезды с трюками и ездой на заднем колесе по дорогам. Восемь из них привлекли к ответственности.

