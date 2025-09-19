Ездили на заднем колесе: юных байкеров поймали в Подмосковье за опасные трюки

В Жуковском и Раменском округе сотрудники полиции установили личности подростков, устраивающих опасные заезды с трюками и ездой на заднем колесе по дорогам общего пользования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ходе профилактического рейда полицейские установили 12 участников экстремальной езды на кроссовых мотоциклах. Восемь человек привлекли к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без прав). При этом четверым из них от 16 до 18 лет, а остальным подросткам нет и 16 лет.

Несовершеннолетних доставили в отдел полиции. На родителей подростков составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Все питбайки были отправлены на спецстоянку. С подростками и их родителями была проведена разъяснительная беседа о рисках опасных заездов на кроссовых мотоциклах.