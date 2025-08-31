Подросток спрятался в трансформаторе и обжег ногу до ампутации в Арамиле Происшествия сегодня в 08:57

Подросток хотел укрыться от дождя, залез в необорудованную и не огражденную трансформаторную подстанцию, дотронулся до провода под напряжением и сильно обжег конечность в городе Арамиль в Свердловской области. Эту часть тела пришлось ампутировать, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сотрудники СК России по Свердловской области открыли уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Председатель Следственного комитета дал задачу главе СУ СК России по региону Богдану Францишко доложить о результатах расследования уголовного дела и обстоятельствах. Ранее мужчина обжегся кипятком в подмосковных Химках. Он пытался спасти свой автомобиль во время прорыва трубы.