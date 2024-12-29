Подросток сорвался с крыши под Петербургом, снимая «салютную битву»

В городе Сертолово Ленинградской области подросток упал с крыши третьего этажа, когда снимал, как его приятели стреляют друг в друга фейерверками, сообщает SHOT .

Ребята 28 декабря залезли на трехэтажное здание на Восточно-Выборгском шоссе, которое находится на реставрации. Они начали запускать салюты в небо и в ближайшую стену, от которой фейерверки отлетали рикошетом.

Видеооператор так увлекся съемками, что, шагая спиной, забыл, где заканчивается крыша.

Подростку повезло при падении. Его друзья рассказали, что мальчик приземлился в сугроб, но обошлось без переломов, он только ушибся.