сегодня в 20:19

Подросток случайно выстрелил в лицо приятелю в Мытищах

В Мытищах 14-летнего подростка госпитализировали после того, как другой несовершеннолетний выстрелил в него из сигнального пистолета, сообщает «МК: срочные новости».

Стрельба произошла в ресторане «Вкусно и Точка», который расположен возле вокзала. Там отдыхали подростки, один из которых игрался с сигнальным пистолетом.

В один момент раздался громкий звук — парень случайно выстрелил в приятеля.

Выстрел пришелся в лицо. Пострадавшего госпитализировали с травмой.

Ранее в Москве во время пьяной драки мужчина подстрелил из охотничьего ружья приятеля, у которого был в гостях. Оружие принадлежало пострадавшему.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.