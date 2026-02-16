сегодня в 17:10

Мужчина подстрелил охотника из его же ружья в Москве

В Москве во время пьяной драки мужчина подстрелил из охотничьего ружья приятеля, у которого был в гостях. Оружие принадлежало пострадавшему, сообщает «МК: срочные новости» .

Двое мужчин распивали алкоголь в квартире в 4-м Новоподмосковном переулке. 64-летний хозяин жилья когда-то увлекался охотой. В доме он хранил ружье, которое не использовалось 10 лет.

В ходе застолья приятели что-то не поделили. Началась драка, в ходе которой гость мужчины схватил его ружье и выстрелил.

Пострадавший получил серьезное ранение. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

