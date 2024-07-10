Подросток пытался поджечь пункт гуманитарной помощи в Ростовской области

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Несовершеннолетний пытался поджечь пункт гуманитарной помощи в Семикаракорске, его перехватили прямо у здания, сообщает Baza .

12 июня ночью 17-летний студент Семикаракорского агротехнологического техникума попытался поджечь здание на проспекте Бориса Куликова, где располагался пункт гуманитарной помощи.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области остановили подростка. Они обнаружили у него бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и спички.

8 июля на студента возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт.

Несостоявшийся поджигатель стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних с ноября 2023 года.

Ранее в Москве подростка приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что он облил бензином друга и поджег его. Потерпевший скончался в больнице от полученных повреждений.