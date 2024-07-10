В Москве подростка, который поджег друга, приговорили к 5 годам лишения свободы

15-летнего парня, который поджег знакомого на детской площадке в Москве, приговорили к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Зюзинский районный суд Москвы признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении подростка, который облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, в результате чего потерпевший скончался.

В ходе следственных действий были допрошены более 40 свидетелей, а также проведен ряд экспертиз. Обвиняемый свою вину не признал.

Суд постановил признать подростка виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

5 июня 2023 года подросток на детской площадке в Чечерском проезде столицы облил бензином своего 14-летнего знакомого и поджег его. В результате пострадавший получил термические ожоги тела различной степени тяжести и впоследствии скончался в больнице.