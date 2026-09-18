Ситуационный центр по наблюдению за выборами открылся в Подмосковье

В Реутове начал работать ситуационный центр по наблюдению за выборами. Он будет открыт с 18 по 20 сентября. В центр будет поступать информация с избирательных участков Подмосковья от наблюдателей.

Там дежурят юристы и координаторы. Их задача — следить за ходом голосования, регистрировать обращения наблюдателей и оперативно реагировать на спорные ситуации, взаимодействуя с избирательными комиссиями и правоохранителями.

Центр будет работать до полного подведения итогов и мониторинга протоколов по региону. Сейчас все идет в штатном режиме. У наблюдателей возникают некоторые вопросы процедурного характера, но люди подобрались опытные, поэтому пока проблем нет.

Например, в Богородском округе за прозрачностью выборов будут следить около 400 наблюдателей. А в Щелкове наблюдателем стал участник СВО, юрист Александр Винокуров.

«После возвращения со спецоперации мне было важно продолжать участвовать в жизни города. Я юрист по профессии, поэтому привык внимательно относиться к закону, документам и процедурам. Моя задача — следить, чтобы голосование проходило так, как предусмотрено законом, а все документы оформлялись правильно. Человек должен быть уверен, что после того, как он сделал свой выбор, его голос будет учтен. На СВО особенно понимаешь ценность ответственности и дисциплины. Здесь задача другая, но принцип для меня тот же: если взял на себя ответственность, нужно выполнить работу внимательно и до конца», — поделился Винокуров.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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