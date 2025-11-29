Подросток пострадал в столкновении питбайка и иномарки в столице
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись автомобиль KIA и питбайк под управлением 16-летнего юноши, который ехал по велодорожке, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Подросток после аварии доставлен в больницу.
Установление причин и обстоятельств данного ДТП взяла под контроль прокуратура Западного административного округа Москвы.
Ранее автобус с юными футболистами перевернулся в Челябинской области. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением в гололед, съехал в кювет и опрокинулся.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.