Подросток пострадал в столкновении питбайка и иномарки в столице

Происшествия

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись автомобиль KIA и питбайк под управлением 16-летнего юноши, который ехал по велодорожке, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Подросток после аварии доставлен в больницу.

Установление причин и обстоятельств данного ДТП взяла под контроль прокуратура Западного административного округа Москвы.

