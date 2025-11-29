Подросток пострадал в столкновении питбайка и иномарки в столице Происшествия сегодня в 17:13

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись автомобиль KIA и питбайк под управлением 16-летнего юноши, который ехал по велодорожке, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Подросток после аварии доставлен в больницу. Установление причин и обстоятельств данного ДТП взяла под контроль прокуратура Западного административного округа Москвы.