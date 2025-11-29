сегодня в 11:30

Автобус с юными футболистами перевернулся в Челябинской области

ДТП с участием автобуса, перевозившим детей из Магнитогорска в Челябинск, произошло на трассе в Челябинской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Детей осматривают медики.

И.о. прокурора Агаповкого района Челябинской области Александр Торопов выехал на место аварии для координации действий оперативных и экстренных служб.

Прокуроры начали проверку по данному факту. Специалисты дадут оценка соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, установят причины и условия ДТП, примут меры к защите прав пострадавших.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, авария произошла утром в субботу на 181-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Автобус перевозил детей в возрасте от 10 до 14 лет из Магнитогорска в Челябинск на турнир по футболу.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением в гололед, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП трое пассажиров, в том числе двое детей, с различными травмами доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

