Автобус с юными футболистами перевернулся в Челябинской области
Фото - © Официальный канал прокуратуры Челябинской области
ДТП с участием автобуса, перевозившим детей из Магнитогорска в Челябинск, произошло на трассе в Челябинской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Детей осматривают медики.
И.о. прокурора Агаповкого района Челябинской области Александр Торопов выехал на место аварии для координации действий оперативных и экстренных служб.
Прокуроры начали проверку по данному факту. Специалисты дадут оценка соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, установят причины и условия ДТП, примут меры к защите прав пострадавших.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, авария произошла утром в субботу на 181-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Автобус перевозил детей в возрасте от 10 до 14 лет из Магнитогорска в Челябинск на турнир по футболу.
Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением в гололед, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП трое пассажиров, в том числе двое детей, с различными травмами доставлены в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
