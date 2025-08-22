сегодня в 16:09

Подросток на квадроцикле снес двух женщин в Солнечногорске

ДТП с участием подростка на квадроцикле произошло в коттеджном поселке Бакеево Солнечногорска. Мальчик, находясь за рулем транспортного средства, влетел в двух женщин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью .

Инцидент произошел вечером 21 августа на улице Молодежной. По предварительным данным, 13-летний подросток на квадроцикле наехал на двух женщин. При этом ребенок не имел права на управление транспортным средством.

В результате ДТП пострадали женщины 1974 и 1986 годов рождения. Они получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия. Затем будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

