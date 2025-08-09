сегодня в 19:54

2 человека на мотоцикле погибли при столкновении с курьером на севере Москвы

Водитель и пассажир мотоцикла погибли при столкновении с курьером на электровелосипеде на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло в субботу на Ходынском бульваре. Согласно предварительным данным, мотоцикл столкнулся с курьерским электровелоспедом. В результате удара мотоцикл наехал на мачту городского освещения.

В результате ДТП байкер и его пассажир погибли на месте. Пострадавшего курьера экстренно госпитализировали в больницу.

Прокуратура держит на контроле проведение процессуальной проверки по факту смертельной аварии в Москве.