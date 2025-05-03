Подросток на квадроцикле попал в больницу после аварии в Ленобласти Происшествия сегодня в 15:37 Фото - © НИИ скорой помощи им. Склифосовского/Медиасток.рф

В садоводческом массиве «Северная Самарка» в Ленинградской области каршеринговая машина Soller Atlant врезалась в 12-летнего подростка на квадроцикле Wels Evo.M. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из-за ДТП подросток был травмирован. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Против водителя каршеринга открыли административное дело по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Сотрудники правоохранительных органов продолжат проверку. Ранее в Волгограде произошло ДТП. Водитель катафалка вылетел из авто и умер.