Подросток на квадроцикле попал в больницу после аварии в Ленобласти
Фото - © НИИ скорой помощи им. Склифосовского/Медиасток.рф
В садоводческом массиве «Северная Самарка» в Ленинградской области каршеринговая машина Soller Atlant врезалась в 12-летнего подростка на квадроцикле Wels Evo.M. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Из-за ДТП подросток был травмирован. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Против водителя каршеринга открыли административное дело по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Сотрудники правоохранительных органов продолжат проверку.
Ранее в Волгограде произошло ДТП. Водитель катафалка вылетел из авто и умер.