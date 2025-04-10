Подросток мог зарезать мальчика в Дмитрове из-за национальной ненависти
СК по Московской области открыл против подростка, зарезавшего 10-летнего ребенка в подмосковном Дмитрове, уголовное дело по пунктам «в» и «л» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — «убийство малолетнего по мотивам национальной ненависти». Об этом сообщает MSK1.
14-летнего подростка арестовали до 8 июня.
По данным MSK1, семья умершего — уроженцы Киргизии.
14-летний подросток убил 10-летнего ребенка в поселке Некрасовский микрорайона Трудовая Дмитровского городского округа 9 апреля. Молодой человек признался в содеянном и раскаялся.