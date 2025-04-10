Подросток мог зарезать мальчика в Дмитрове из-за национальной ненависти

СК по Московской области открыл против подростка, зарезавшего 10-летнего ребенка в подмосковном Дмитрове, уголовное дело по пунктам «в» и «л» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — «убийство малолетнего по мотивам национальной ненависти». Об этом сообщает MSK1.