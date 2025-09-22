Подростку грозит тюрьма за поджог железной дороги в Москве

сегодня в 10:55

15-летний подросток поджег ж/д в Москве за незначительное вознаграждение

В Москве 15-летнему подростку предъявили обвинение в совершении теракта. Парень поджег железнодорожный перегон за незначительное вознаграждение, которое ему обещал неизвестный в мессенджере, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Школьник поджег объект на 15 км ж/д станций Бирюлево-Товарная — Чертаново Павелецкого направления МЖД. Свои действия подросток снимал на камеру.

Парня оперативно задержали, по ходатайству следователя его заключили под стражу. Подросток дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. За его совершение предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Московский областной суд вынес приговор гражданину РФ Станиславу Кравченко 2004 г. р. Он причастен к совершению диверсии путем поджога трансформаторного оборудования вышки сотовой связи.

