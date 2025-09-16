В Подмосковье вынесли приговор гражданину за поджог трансформаторного оборудования

Московский областной суд вынес приговор гражданину Российской Федерации Кравченко Станиславу Руслановичу, 2004 г. р., причастному к совершению диверсии путем поджога трансформаторного оборудования вышки сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Московской области.

В результате проведенных оперативно-разыскныхмероприятий и следственных установлено, что в мае 2024 г. Кравченко С. Р. инициативно вышел на контакт с администратором телеграм-канала, используемого украинской стороной для координирования подрывной деятельности, выразив готовность за денежное вознаграждение осуществить поджог инфраструктурного объекта на территории Московского региона.

После получения инструктажа и приобретения компонентов для изготовления бутылок с зажигательной смесью Кравченко С. Р. осуществил поджог трансформаторного оборудования вышки сотовой связи в городе Бронницы Московской области.

В этот же день мужчина задержан сотрудниками Раменского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области.

Следственной службой управления деяния Кравченко С. Р. квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 281.2 (прохождение обучения диверсионной деятельности), п. «а», «б» ч.2 ст. 281 (диверсия) УК РФ.

Московский областной суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строго режима и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

