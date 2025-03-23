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Подростков задержали по подозрению в покушении на теракт в Ставрополе

Следователи задержали подростков в Ставрополе за поджог здания «Союза ветеранов боевых действий», сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

22 марта в экстренные службы города поступило сообщение о пожаре в здании «Союза ветеранов боевых действий» на проспекте Октябрьской Революции. Огонь оперативно локализовали.

Причиной данного пожара стали злоумышленники, которые подожгли здание с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние местные жители.

Предварительно, подростки искали в Сети подработку и согласились на предложение совершить поджог за оплату. Они отправили «куратору» видео совершенного поджога, но вознаграждение не получили.

В ближайшее время в отношении задержанных будет избрана мера пресечения.

По уголовному делу специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц, в том числе есть версия про украинский след. Следователи проводят допросы, также они назначили экспертизы.