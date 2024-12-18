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Подростки в Ростове подожгли поезд с зерном за 150 тыс руб от кураторов СБУ

15-летний студент Николай вместе с приятельницей-школьницей Полиной устроили поджег электровоза поезда с зерном в Ростове-на-Дону. За это они получили на криптовалютный кошелек 150 тыс. рублей от украинских кураторов, сообщает SHOT .

Инцидент произошел вечером 14 декабря. Полина и Николай подожгли электровоз состава, который перевозил зерно. Поезд стоял на станции Ростов-Товарный.

Николай и Полина подожгли объект, бросив в него «коктейли Молотова». Затем быстро ретировались. Зерно удалось спасти, поскольку электровоз отцепили от главной части состава.

Через некоторое время силовики провели задержание Николая, Полины и их друга. На его счет кураторы из СБУ отправили деньги в криптовалюте. Общение с организаторами преступления велось в мессенджере.

Николай учился в железнодорожном техникуме. Полина получала образование в дистанционном формате в «Мобильной цифровой школе БИТ».

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