Подростки в Домодедове инсценировали свое похищение по инструкции неизвестных

Городская прокуратура Домодедова осуществляет надзор за выяснением деталей инцидента с несовершеннолетними, которые по инструкции анонимных руководителей симулировали свое похищение. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области .

В ходе следствия выявлено, что преступники вступили в контакт с 17-летней девушкой, применяя приемы психологического воздействия. Под их влиянием 17 февраля 2026 года подросток добровольно ушла из дома и отправилась в другой регион России. Во время поездки она встретилась с 16-летним юношей, также долгое время находившимся под контролем неустановленных лиц, выдававших себя за сотрудников правоохранительной системы.

Следуя указаниям так называемых «наставников», молодые люди организовали инсценировку своего похищения и отправили родственникам видео с угрозами расправы и требованием передачи денежных средств.

В результате скоординированных действий оперативных служб при ведущей роли прокуратуры место пребывания подростков было обнаружено в Туле.

В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий, нацеленных на полное установление обстоятельств дела и причастных к нему лиц. Надзорные органы Домодедова взяли на контроль процесс и итоги расследования по уголовному делу по статье о вымогательстве, начатому в связи с требованием крупной суммы денег у местной жительницы (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Прокуратура Московской области обращается к родителям с призывом проявлять внимательность. Злоумышленники применяют сложные методики манипуляции сознанием, побуждая несовершеннолетних к противоправным и рискованным поступкам.

Родителям рекомендуют разъяснить детям основное правило: ни при каких условиях не следовать инструкциям незнакомцев, даже если они называют себя правоохранителями, просят «помочь в проведении специальной операции» или устрашают несуществующими последствиями.

При получении любых подозрительных звонков или сообщений от мнимых «представителей власти» необходимо сразу прекратить общение и поставить в известность родителей или обратиться в органы внутренних дел за помощью.

