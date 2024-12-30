Подростки устроили гонки на пристегнутых к машине тюбингах в Алтайском крае Происшествия сегодня в 18:01 0:23

Травмоопасные гонки на тюбингах организовал водитель автомобиля Mitsubishi в Алтайском крае. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина прикрепил два тюбинга к задней части машины. В «ватрушках» по автодороге ехали двое подростков. Предположительно, инцидент произошел в Егорьевском районе Алтайского края. Сотрудники министерства иностранных дел организовали проверку. Ранее в Нижегородской области ребенка на «ватрушке» сбил автомобиль.