Подростки устроили гонки на пристегнутых к машине тюбингах в Алтайском крае
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Травмоопасные гонки на тюбингах организовал водитель автомобиля Mitsubishi в Алтайском крае. Об этом сообщает SHOT.
Мужчина прикрепил два тюбинга к задней части машины. В «ватрушках» по автодороге ехали двое подростков.
Предположительно, инцидент произошел в Егорьевском районе Алтайского края. Сотрудники министерства иностранных дел организовали проверку.
Ранее в Нижегородской области ребенка на «ватрушке» сбил автомобиль.