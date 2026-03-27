Подростки спасли младенца, которого таксист бросил на обочине в Орске

В Орске Оренбургской области двое подростков спасли младенца, которого водитель такси оставил на обочине, сообщает Telegram-канал «112» .

Отмечается, что 17-летний Макар и его подруга шли поздно вечером и вечером на обочине автолюльку с ребенком напротив отдела полиции. Рядом были оставлены вещи малыша. Ребенок не плакал. Подростки сразу обратились к правоохранителям.

Они вернулись за младенцем уже с дежурным. Ребенка забрали, а молодых людей отпустили домой.

Таксиста задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В России в 2025 году зарегистрировали 57,4 тысячи беспризорных и безнадзорных детей — на 2,1% больше, чем годом ранее. Рост показателя зафиксирован и в Крыму.

