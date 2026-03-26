Психологи объяснили рост детской безнадзорности в России

В 2025 году число безнадзорных детей выросло на 2,1%

В России в 2025 году зарегистрировали 57,4 тысячи беспризорных и безнадзорных детей — на 2,1% больше, чем годом ранее. Рост показателя зафиксирован и в Крыму, сообщает «Крымская газета» .

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, после снижения с 2021 по 2024 год показатель вновь начал расти. В 2024 году насчитывалось 56,2 тысячи таких несовершеннолетних, в 2025-м — 57,4 тысячи. Член комиссии по делам несовершеннолетних Симферополя Павел Иванов отметил увеличение и в Крыму.

Закон различает безнадзорных детей — временно оставшихся без присмотра, и беспризорных — не имеющих постоянного жилья. По словам специалистов, безнадзорность часто возникает даже во внешне благополучных семьях.

«Безнадзорность – это не просто оставленные на произвол судьбы дети, не временная ситуация в их жизни, а глубокая эмоциональная травма, которая может влиять на их психологическое благополучие в течение всей будущей жизни. Это может быть потеря доверия ко взрослым, а потом и к миру, ощущение ненужности и одиночества, низкая самооценка, нарушение социализации, алкогольная или наркотическая зависимость», — говорит Екатерина Рапопорт.

Эксперты связывают проблему с семейными конфликтами, чрезмерным контролем и эмоциональной отчужденностью. Антон Рапопорт добавил, что риск усиливают школьные конфликты и пассивная позиция родителей.

«Резкие смены настроения и протестные реакции являются первым сигналом для того, чтобы вовремя отреагировать и принять меры», — призвал он.

Психологи советуют выстраивать доверительные отношения и при необходимости обращаться к специалистам. Искренний интерес к жизни ребенка они называют главным условием профилактики.

