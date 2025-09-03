сегодня в 17:46

Подростки швырнули булыжник в кабину машиниста электрички в Подмосковье

Группа подростков швырнула булыжник в кабину машиниста электропоезда «Спутник». Электричка направлялась от станции Лосиноостровская до Мытищ, сообщает «112» .

Школьники решили прокатиться на крыше поезда. После получения адреналина из-за безбилетного проезда подростки решили устроить засаду.

Дети подкараулили вагон с кабиной машиниста и швырнули в окно булыжник. По счастливой случайности в инциденте никто не пострадал.

Ранее в Москве школьник взобрался на крышу электрички и погиб от удара током. Происшествие случилось на остановочной платформе Яуза. Погибшему подростку было 14 лет.