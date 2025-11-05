Подростки разгромили могилу бойца СВО и украли с нее флаги в Приморье

Правозащитник Максим Чихунов пожаловался на школьников, которые осквернили могилу бойца СВО в Приморье. Зверства детей попали на камеру видеонаблюдения, благодаря которой хулиганов удалось поймать, сообщает Glavny.tv .

Инцидент произошел 4 ноября в Кневичах Артемовского городского округа. По данным общественников, дети в это время были на каникулах. Во время прогулки они оказались на кладбище.

Они подошли к месту захоронения участника специальной военной операции и решили его разгромить. Школьники потоптались на надгробии грязными ногами, разбросали венки и емкости для цветов. Также они украли флаги с могилы.

Уйти незамеченными хулиганам не удалось. Они попали на камеру во время разговора с неизвестным мужчиной, который находился в машине.

Личности подросток установили. Это оказались ученики местной школы. Теперь в учебном заведении проходят внутренние разбирательства. Родным бойца СВО, чья могила пострадала, принесли извинения.

Ранее любовник жены убил бойца СВО в Ленобласти. Тело злоумышленник утопил в озере.

