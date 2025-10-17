Обмотал цепями и утопил: любовник жены убил бойца СВО в Ленобласти

В Ленобласти военнослужащий вернулся из зоны спецоперации и погиб от рук любовника супруги. Следователи готовятся к поискам тела в Кингисеппском районе, сообщает «Фонтанка» .

В отношении 42-летнего жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Поводом для этого стало исчезновение 38-летнего жителя поселка Понтонный, который недавно приехал в отпуск из зоны СВО. Подозреваемый уже дает показания.

Согласно версии СК, Вернувшись домой с зоны боевых действий, мужчина узнал, что его супруга завела любовника. Эта новость вызвала у него бурю эмоций, и между ними вспыхнул скандал. В разгар ссоры на помощь жене пришел ее любовник, что лишь усугубило ситуацию. В результате конфликта любовник убил мужа и положил тело в багажник своего автомобиля марки Ford.

Подозреваемый утверждает, что когда он перекладывал тело в багажник, военнослужащий был еще жив. Однако после этого мужчина скончался. Осознав это, он обратился за помощью к своей любовнице. Вместе с телом они отправились к озеру Хаболово в Кингисеппском районе. Женщина последовала за ним на своей машине. Возле озера задержанный обернул тело в тент и цепи, после чего утопил. Затем он подъехал к своей возлюбленной и сжег свой автомобиль. После этого пара вернулась в город на машине женщины.

Любовник решил не делить вину на двоих, поэтому в суде новоиспеченная вдова имеет статус свидетеля.

