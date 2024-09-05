Подростки подрались в деревне Мисайлово Ленинского округа

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Полиция разбирается в обстоятельствах драки с участием подростков. Она произошла в Ленинском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

2 сентября в дежурную часть УМВД России по Ленинскому округу обратилась мать одного из несовершеннолетних, принимавших участие в потасовке. По словам женщины, неизвестный избил ее сына 2010 года рождения.

По предварительной версии, подростки подрались у дома на Литературном бульваре в деревне Мисайлово. Одному из участников конфликта было 13 лет, второму — 14. В результате инцидента потерпевший получил телесные повреждения.

Полицейские установили личности всех участников произошедшего. Сейчас проводится разбирательство.

Ранее подростки-мигранты толпой забили 16-летнего парня в Одинцове. Потасовка произошла на детской площадке, расположенной на улице Кутузовской.