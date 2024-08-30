Подростки-мигранты толпой забили 16-летнего парня в Одинцове

В Одинцове 16-летний подросток ввязался в драку с несовершеннолетним мигрантом, на помощь которому пришли друзья. В итоге они избили парня, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на детской площадке, расположенной на улице Кутузовской. Между двумя подростками произошла ссора, в ходе которой один из них ударил другого. В ответ 16-летний оппонент, защищаясь, распылил перцовый баллончик.

После этого в потасовку ввязались еще несколько подростков и избили мальчика. Мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию 27 августа. Она попросила принять соответствующие меры.

По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему было возбуждено уголовное дело ст. 116 УК РФ «Побои». Правоохранители установили всех участников инцидента.

Ранее толпа армян забила двух русских парней в Волгограде. Одного из пострадавших госпитализировали с различными травмами в тяжелом состоянии.