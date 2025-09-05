сегодня в 19:07

Подростки на электросамокате сбили мать с ребенком в подмосковном Дмитрове

В Дмитрове на Профессиональной улице двое подростков на электросамокате сбили с ног женщину с семилетним сыном, затем убежали с места происшествия. Происшествие случилось 5 сентября, школьников уже нашла полиция, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что подростки ехали на электросамокате с большой скоростью и не успели затормозить, когда увидели женщину с семилетним мальчиком. В итоге избежать столкновения не удалось.

После того как наезд на пешеходов случился, школьники бросили электросамокат и сбежали. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники полиции нашли подростков по горячим следам. С ними уже провели беседу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее похожий случай произошел в Уфе. Там 1 сентября школьники ехали с торжественной линейки, посвященной началу учебного года, и сбили с ног женщину во дворе дома.