В Уфе школьник на электросамокате сбил женщину во дворе дома

В Сети появилось видео момента нетипичного происшествия: ничего не подозревающая жительница Уфы шла по двору многоквартирного дома, как в какой-то момент из-за угла выехали школьники на электросамокатах. Один из подростков врезался в горожанку и сбил ее, пишет Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что подростки возвращались домой с торжественной линейки в школе, где состоялось открытие нового учебного года. Дети ехали слишком быстро по дворовой территории, один из подростков не справился с управлением электросамоката и сбил женщину с ног.

На опубликованных кадрах видно, что пострадавшая шла с пакетом и телефоном в руке по обочине дорожки, но затем решила перейти на другую сторону двора. Именно в этот момент в нее врезался школьник, после чего она упала. Дальнейшие действия проходили за кустом, который перегораживал обзор камеры наблюдения.

Судя по всему, школьник, который сбил женщину, остановился и начал с ней разговаривать. Затем остановился его приятель, поставил электросамокат на подножку и направился в их сторону. Через несколько секунд женщина снова появилась в кадре. Она стояла на ногах и отряхивала от пыли одежду.

Предварительно известно, что женщина хотела вызвать полицию на помощь, но не смогла, так как во время падения ее телефон разбился. Будет ли она писать заявление на детей, неизвестно.