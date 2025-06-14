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Подростки-мигранты напали на мужчину и пытались разгромить автобус в Щербинке

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины подростками в столичной Щербинке, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что пьяные подростки-мигранты напали на москвича из-за длинных волос на автобусной остановке у станции МЦД Щербинка. У парня отняли кошелек и нанесли ему несколько ударов.

На помощь пострадавшему пришли пассажиры автобуса № 978, в который пытались проникнуть нападавшие. Мигранты начали пинать и ломать двери транспортного средства.

По факту случившегося организована процессуальная проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство). Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.