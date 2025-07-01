Подрезал и оскорблял: в Челябинске мигрант за рулем устроил охоту за девушкой

В Челябинске иностранец подрезает девушек на автомобилях и угрожает

В районе улиц Чичерина и Салавата Юлаева в Челябинске мигрант на дороге преследовал, оскорблял и подрезал девушку за рулем: пострадавшая в итоге обратилась в полицию и подала заявление о противоправных действиях, сообщает «Царьград» .

«Девушка ехала за рулем, не очень быстро, и одному „важному специалисту“ это чем-то помешало. Начались шашечки, подрезания, торможения, оскорбления», — уточнил координатор Telegram-канала «Северный человек Челябинск» Николай Картавцев.

По его словам, преследователь был очень настойчив: когда потерпевшая заехала во двор, он попытался ее остановить, требовал, чтобы она открыла окно и угрожал.

Это не первый подобный случай в городе. Жители жалуются на агрессию и проявления ненависти со стороны иностранцев. Часто жертвами оказываются самые беззащитные категории населения — женщины и дети.