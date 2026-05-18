Сотрудники Минэнерго Подмосковья высадили лес в Химках

Акция «Сад памяти» прошла 16 мая в микрорайоне Подрезково в Химках. В ней приняли участие сотрудники министерства энергетики Московской области и компании «Мособлэнерго» вместе с семьями. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Центральной площадкой региона стало Сходненское участковое лесничество. На посадку вышли 15 представителей «Мособлэнерго» — сотрудники Красногорского филиала и аппарата управления компании. Вместе с детьми они высадили сеянцы двухлетней ели под руководством лесничих, которые провели инструктаж и помогли с посадочным инструментом.

Всего в этот день в Подмосковье высадили более 90 тыс. деревьев на площади свыше 40 гектаров. Акция прошла в 19 лесничествах и на 70 муниципальных площадках. В Химках для участников также организовали праздничный концерт, водный тир и полевую кухню.

«Когда энергетики выходят из своих кабинетов и трансформаторных подстанций, берут лопаты и вместе с детьми идут сажать лес — это и есть настоящая общность. Сходненское лесничество стало местом, где люди в форме и обычные жители, ветераны и молодежь говорили на одном языке: языке памяти, гордости и благодарности. Такие традиции мы будем продолжать», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ежегодную международную акцию проводит АНО «Сад памяти» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Оператором центральной площадки в Химках выступил комитет лесного хозяйства Московской области. Цель проекта — создать зеленые памятники каждому погибшему в годы войны и способствовать экологическому оздоровлению региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.