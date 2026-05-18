Центр крови Подмосковья ждет доноров I и II отрицательных групп

Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 18 мая 2026 года и пригласил жителей региона с I и II отрицательными группами крови на сдачу. Служба крови работает с учетом потребностей больниц и числа пациентов, которым требуются компоненты крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Служба крови Подмосковья формирует запасы исходя из заявок медицинских организаций. Сейчас особенно востребованы доноры с I и II отрицательными группами крови.

«Приглашаем доноров с I и II отрицательными группами крови посетить Московский областной центр крови. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Головное учреждение в Москве на улице Металлургов, 37А принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. Отделения в Подольске (ул. Кирова, д. 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5) работают по будням с 8:00 до 13:00. В Щелково (ул. Новая Фабрика, д. 8) и Воскресенске (Больничный проезд, д. 5) прием ведут с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00, 23 мая в Щелково — санитарный день. В Наро-Фоминске (ул. Школьная, д. 1) с 18 мая установлен новый график — по будням с 8:00 до 13:00.

Выездные донорские акции пройдут 20 мая в Луховицах в РДК «Старт» и 25 мая в Дубне в ДК «Октябрь» с 9:00 до 12:00. Запись открывается на сайте центра крови, для участников действуют профильные чаты в VK.

Донором может стать гражданин старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт РФ, СНИЛС и при необходимости подтверждение временной регистрации. После сдачи крови предусмотрена компенсация на питание 1106 рублей, справка для освобождения от работы в день донации и дополнительный оплачиваемый день отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.