Член из мертвецов: врач в США увеличивает мужчинам достоинство жиром трупов

Врач из США предложил увеличивать мужские половые органы с помощью жира умерших людей. Уролог Стюарт Даймонд из Нью-Джерси первым в мире применил филлер из донорских жировых клеток для увеличения обхвата полового члена, сообщает Daily Mail .

Доктор Даймонд планирует использовать инъекции alloClae — филлера, одобренного американским регулятором FDA, который производят из жировой ткани, взятой из брюшной полости трупов. Ткань очищают, удаляют клетки и ДНК, чтобы избежать отторжения.

Процедура станет дополнением к существующему методу Diamond XL 360, который с помощью инъекций увеличивает обхват члена на 2,5-5 сантиметров. Стоимость — от 8 до 15 тысяч долларов.

Плюсы метода по версии врача:

дешевле, чем пересадка собственного жира пациента;

не требует липосакции;

подходит для очень худых мужчин;

филлер держится дольше (до нескольких лет вместо 3-6 месяцев).

Риски и нюансы:

FDA никогда не одобряло увеличение члена — процедура идет как применение не по назначению;

среди рисков: отеки, боль, рубцы, жировой некроз, кисты;

известен как минимум один смертельный случай от жировой эмболии после подобной процедуры.

Врач ищет добровольцев от 45 лет и старше. Несколько человек готовятся пройти процедуру бесплатно, после чего за ними будут наблюдать три месяца. Результаты, по словам Даймонда, заметны сразу.

При этом в интернете уже есть негативные отзывы пациенток, которым этот же филлер вводили в грудь. Женщина рассказала, что после инъекций у нее образовались множественные болезненные кисты из-за жирового некроза.

«Я всегда ищу новые инновации. Я увидел этот филлер и подумал, что мы тоже могли бы его предложить», — сказал доктор Даймонд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.