Воробьев назвал адреса новых школ, которые откроют в Подмосковье к 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в МАКС рассказал, что к 1 сентября 2026 года в регионе откроют шесть новых школ и 48 зданий после капитального ремонта. По его словам, более 31,6 тысячи детей смогут учиться в современных и комфортных условиях.

Особое внимание власти Подмосковья уделяют благоустройству прилегающих к учебным заведениям территорий.

Новые школы появятся в нескольких муниципалитетах. В ЖК «Новые Островцы» в Люберцах и в микрорайоне Лукино-Варино в Лосино-Петровском строят учебные заведения на 1,1 тысячи мест каждое. Оба объекта возводят по типовому проекту, что позволило сократить сроки строительства до 13 месяцев.

В микрорайоне Опытное поле в Котельниках строят воспитательно-образовательный комплекс: школу на 2,1 тысячи детей и детский сад на 350 мест. В комплексе разместят четыре спортивных зала, две библиотеки и актовый зал на 800 мест. Сюда переведут учеников из двух школ микрорайона Белая дача и из школы № 2 на улице Новая. Также в Бронницах возводят пристройку на 100 мест к Лицею, где появятся специализированные кабинеты по физике, биологии и химии, мастерские, IT-зона, библиотека, актовый зал на 200 мест и столовая на 370 человек.

Кроме того, в Подольске строят пристройку к школе № 16 на 580 мест. На территории обустроят спортивные и игровые площадки, а также место для общешкольных мероприятий.

В Солнечногорске завершают пристройку на 300 мест к Гимназии № 6 имени дважды Героя СССР Д. А. Драгунского. После окончания работ гимназия станет полноценным образовательным комплексом.

Что касается капитального ремонта, в работе находится 48 школ. Из них 36 — в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети». Наибольшее количество объектов обновляют в городских округах Серпух, Щелково, Орехово-Зуевском и Пушкинском городских округах. Самый крупный ремонт проводят в Гимназии № 5 в Дзержинском. Там обновят два учебных корпуса и бассейн, обустроят спортивное ядро и благоустроят прилегающую территорию.

