В Подмосковье в учебно-опытном лесничестве нашли розовый иван-чай

Редкий иван-чай узколистный с генетической мутацией обнаружили сотрудники лесной охраны во время патрулирования Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес». Растение лишено хлорофилла и имеет необычную розовую окраску, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Во время обхода территории специалисты заметили иван-чай узколистный с редкой генетической особенностью. Растение полностью лишено зеленого пигмента хлорофилла, который необходим для фотосинтеза. Из-за этого его стебель и листья приобрели розовый оттенок.

Как пояснили специалисты, необычная окраска связана с антоцианами — природными пигментами, которые обычно маскируются зеленым хлорофиллом. Несмотря на характерную для вида узколанцетную форму, листья у обнаруженного экземпляра оказались деформированными и закрученными. Это произошло из-за нарушения обменных процессов при отсутствии хлорофилла.

По словам экспертов, такие растения встречаются крайне редко. Они не способны самостоятельно осуществлять фотосинтез и получают питательные вещества через общую корневую систему от соседних зеленых стеблей. После истощения запасов побеги погибают.

В «Мособллес» отметили, что подобные находки представляют интерес для специалистов и любителей природы, поскольку позволяют наблюдать редкие генетические особенности растений в естественной среде.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.