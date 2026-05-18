В Кашире Подмосковья готовность капремонта детсада №13 достигла 45%

Капитальный ремонт детского сада №13 на улице Вахрушева в Кашире выполнен на 45%. Работы ведутся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад №13 является дошкольным отделением средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №7. Общая площадь здания составляет 2727,7 кв. м. Обновленный объект планируют открыть в 2026 году.

На площадке задействованы более 50 рабочих и три единицы техники. Строители завершают кровельные работы, утепляют фасад, выполняют внутреннюю отделку и гидроизоляцию козырьков входных групп. Также началось благоустройство прилегающей территории и обустройство детских площадок.

В здании отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, окна и двери, проведут внутренние работы. После реконструкции обновят входные группы, для учреждения закупят новую мебель и оборудование. Изменения затронут и территорию детского сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.