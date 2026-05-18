Атака дронов задержала рейсы из Омска 18 мая

Утром 18 мая в омском аэропорту задержали несколько рейсов на фоне ограничений в других городах из‑за атаки беспилотников, сообщает gorod55.ru .

В понедельник, 18 мая, в аэропорту Омска задержали несколько вылетов, в том числе в Москву. Сам аэропорт не закрывали, однако сбои возникли из‑за ограничений в других регионах.

Росавиация сообщила, что с 5:00 по московскому времени временно приостановил работу аэропорт «Донское» в Тамбове. В 6:03 ограничения ввели и в нижегородском аэропорту «Чкалов». Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

В Минобороны РФ уточнили, что накануне с 14:00 до 21:00 силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа. Под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Новгородская, Ростовская, Смоленская области, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым и акватория Азовского моря.

Из‑за изменений в расписании в ряде аэропортов задержки затронули и омские рейсы.

