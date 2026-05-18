Столб воды: в Новосибирске прорвало трубу у дома на Пролетарской

В Октябрьском районе Новосибирска 18 мая прорвало трубу рядом с недостроенным домом на улице Пролетарской. Столб воды поднялся до уровня пятого этажа, сообщает atas.info .

Коммунальная авария произошла возле жилого комплекса «Ключ-Камышинской». По словам очевидцев, вода вырывалась мощным фонтаном и достигала высоты пятого этажа. Кадры с места происшествия распространились в соцсетях.

Причина прорыва трубопровода пока неизвестна. Информация о пострадавших не поступала.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что поврежденная труба не относится к их сетям и не находится на обслуживании компании. Обстоятельства случившегося уточняются.

