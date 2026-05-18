Смертоносные наркотики: четыре трупа «солевых» нашли в хостеле в Москве
В московском хостеле «соль» унесла жизни четырех человек
В московском хостеле четыре человека отравились запрещенными веществами и погибли. Инцидент произошел в Гостиничном проспекте, сообщает «МК: срочные новости».
В хостеле обнаружили трупы 32-летнего белоруса и 43-летнего москвича. Последний занимался курьерской доставкой. Он проживал в данном хостеле.
Тела были обнаружены в разных комнатах.
Также силовики нашли рядом с хостелом, на насыпи ж/д полотна, тела 34-летнего белоруса и 36-летнего бездомного, который работал кассиром в кафе.
Было установлено, что погибшие употребили сильные наркотики, которые в народе называются «соль». Именно они могли стать причиной их смерти.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.