Смертоносные наркотики: четыре трупа «солевых» нашли в хостеле в Москве

В московском хостеле «соль» унесла жизни четырех человек

В московском хостеле четыре человека отравились запрещенными веществами и погибли. Инцидент произошел в Гостиничном проспекте, сообщает « МК: срочные новости ».

В хостеле обнаружили трупы 32-летнего белоруса и 43-летнего москвича. Последний занимался курьерской доставкой. Он проживал в данном хостеле.

Тела были обнаружены в разных комнатах.

Также силовики нашли рядом с хостелом, на насыпи ж/д полотна, тела 34-летнего белоруса и 36-летнего бездомного, который работал кассиром в кафе.

Было установлено, что погибшие употребили сильные наркотики, которые в народе называются «соль». Именно они могли стать причиной их смерти.

