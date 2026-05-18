Оксфордские ученые объяснили, почему 90% людей — правши

Математики и биологи из Оксфорда пришли к выводу, что преобладание правшей связано с прямохождением и увеличением объема мозга у предков человека, сообщает «Царьград» .

Ученые проанализировали данные о рационе, массе тела, размере черепа и среде обитания древних людей и построили модель эволюции. Она показала: праворукость возникла после перехода к прямохождению и стремительного роста мозга.

Когда предки человека встали на две ноги, руки освободились для тонкой работы — добычи пищи и изготовления орудий. С появлением представителей рода Homo, в том числе Homo ergaster, мозг начал быстро увеличиваться и потреблять больше энергии.

Чтобы сократить затраты, эволюция «разделила обязанности» между полушариями. Левое, управляющее правой рукой, стало отвечать за последовательные действия и точную моторику. Правое сосредоточилось на навигации и целостном восприятии. Это уменьшило дублирование сигналов и ускорило обработку информации.

Гипотезу проверили на Homo floresiensis с острова Флорес. Небольшой объем черепа у этого вида, согласно модели, должен был давать слабое преобладание правой руки.

Как отмечает National Geographic со ссылкой на исследование 2021 года в журнале Laterality, праворукость также может быть связана с развитием речи: зоны Брока и Вернике расположены в левом полушарии.

