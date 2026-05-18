Индустриальные парки Подмосковья создали 72 тыс рабочих мест

Компании-резиденты индустриальных парков Подмосковья создали около 72 тыс рабочих мест, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева на встрече с китайскими инвесторами в Красногорске, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Московской области действуют 72 индустриальных парка. На их площадках работают более 1,5 тыс предприятий-резидентов. По словам Екатерины Зиновьевой, каждое четвертое рабочее место в регионе создано именно в индустриальных парках, а каждый третий резидент индустриальных парков России размещается на подмосковной территории. Средняя заполняемость площадок достигает около 90%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.