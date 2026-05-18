В Орехово-Зуевском округе завершили 45% капремонта школы №10

Капитальный ремонт средней школы №10 в деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа выполнен на 45%. Работы проводят по госпрограмме обновления социальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Школу 1963 года постройки площадью 1785 квадратных метров капитально обновляют. На объекте работают 60 человек. Строители завершили демонтаж и ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

В здании обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.