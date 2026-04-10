Подпольное производство салютов нашли около взорвавшегося склада во Владикавказе

Рядом со складом во Владикавказе, где произошел взрыв, вывили подпольное производство пиротехники, сообщает Mash Gor .

ЧП произошло в пятницу днем в магазине пиротехники на улице Августовских событий во Владикавказе. После взрыва в здании продолжалась детонация фейерверков. В результате происшествия один человек погиб, еще 15 пострадали, в том числе двое детей.

В обнаруженном помещении были селитра и ящики с готовыми фейерверками.

Также ранее СМИ писали, что просроченная пиротехника стала причиной мощного взрыва в магазине в центре столицы Северной Осетии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.