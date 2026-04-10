Лежали на складе 4 года: взрыв во Владикавказе произошел из-за просрочки
Просроченная пиротехника стала причиной мощного взрыва в магазине в центре столицы Северной Осетии, сообщает Mash.
ЧП произошло в пятницу днем в магазине пиротехники на улице Августовских событий во Владикавказе. После взрыва в здании продолжалась детонация фейерверков. В результате происшествия 1 человек погиб, еще 14 пострадали, в том числе двое детей.
В связи с запретом праздничных салютов на юге России партия фейерверков пролежала на складе четыре года. На складе сдетонировали остатки, предназначенные для реализации в Краснодарском крае и Ростовской области. Взрыв произошел из-за разложения химических компонентов.
На месте происшествия работают более 140 сотрудников МЧС и почти 40 единиц спецтехники. На территории складского комплекса развернули оперативный штаб.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.