Лежали на складе 4 года: взрыв во Владикавказе произошел из-за просрочки

ЧП произошло в пятницу днем в магазине пиротехники на улице Августовских событий во Владикавказе. После взрыва в здании продолжалась детонация фейерверков. В результате происшествия 1 человек погиб, еще 14 пострадали, в том числе двое детей.

В связи с запретом праздничных салютов на юге России партия фейерверков пролежала на складе четыре года. На складе сдетонировали остатки, предназначенные для реализации в Краснодарском крае и Ростовской области. Взрыв произошел из-за разложения химических компонентов.

На месте происшествия работают более 140 сотрудников МЧС и почти 40 единиц спецтехники. На территории складского комплекса развернули оперативный штаб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.