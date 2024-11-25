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Подполье: взрыв раздался у военной части с наемниками Запада под Харьковом

Российские войска атаковали заброшенные детский лагерь и кемпинг, где поселились боевики ВСУ и иностранные наемники в Харьковской области Украины. Об этом РИА Новости рассказал координатор сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев.

Удар был нанесен 24 ноября примерно в 21:15 рядом с населенным пунктом Чугуев в Харьковской области. Боевики находились в детском лагере «Орленок» и кемпинге неподалеку.

В гражданских объектах инфраструктуры находились не только кадровые военные ВСУ, но и наемники из западных стран.

Ранее сообщалось, что наступление солдат ВСУ в Харьковской области стало кровавым провалом. Российским бойцам удается перемалывать противника на его же территории.