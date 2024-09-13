сегодня в 04:44

Подполье помогло подорвать состав с техникой ВСУ в Харьковской области

Подполье помогло подорвать состав с техникой ВСУ в Харьковской области, кадры боевой работы показало РИА Новости .

Пророссийские подпольщики сожгли релейный шкаф в Шевченковском районе Харьковской области. Как следствие — нарушена логистика ВСУ.

«Состав с техникой украинских войск, ждущий восстановления движения, был уничтожен», — сказал агентству координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее в организации рассказали об успешной атаке на военные склады и контейнерный терминал ВСУ рядом со Львовом.